Компанеец (Рогова) Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900
Отец: Рага Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Юрикова Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Компанеец Павел
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Старушкина Мария Павловна
Отец ребёнка: Компанеец Павел
Рождение ребёнка
1926
Сын: Компанеец Андрей Павлович
Отец ребёнка: Компанеец Павел
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дудкина Зоя Павловна
Отец ребёнка: Компанеец Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Компанеец Павел
Смерть
Неизвестно