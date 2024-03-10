Компанеец (Рогова) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компанеец (Рогова) Прасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900

Отец: Рага Ефим Григорьевич

Мать: Рага Ефросинья Маркиановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Юрикова Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Компанеец Павел

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Старушкина Мария Павловна

Отец ребёнка: Компанеец Павел

Рождение ребёнка
1926

Сын: Компанеец Андрей Павлович

Отец ребёнка: Компанеец Павел

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дудкина Зоя Павловна

Отец ребёнка: Компанеец Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Компанеец Павел

Смерть
Неизвестно
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