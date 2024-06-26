Старушкина (Компанеец) Мария Павловна 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старушкина (Компанеец) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Компанеец Павел

Мать: Компанеец (Рогова) Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Старушкина) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Старушкин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Старушкина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Старушкин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Старушкина) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Старушкин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старушкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Старушкин Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старушкин Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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