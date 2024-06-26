Старушкина (Компанеец) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Старушкина) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Старушкин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Старушкина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Старушкин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Старушкина) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Старушкин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старушкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Старушкин Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно