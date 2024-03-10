Рага (Тростинская) Ефросинья Маркиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рага (Тростинская) Ефросинья Маркиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1874

Отец: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Мать: Тростинская Мелания Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1900

Дочь: Компанеец Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Рага Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
14.10.1916

Дочь: Чижевская Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Рага Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Степан Ефимович

Отец ребёнка: Рага Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Рага Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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