Рага (Тростинская) Ефросинья Маркиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1874
Рождение ребёнка
27.10.1900
Дочь: Компанеец Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Рага Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
14.10.1916
Дочь: Чижевская Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Рага Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рага Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Рага Ефим Григорьевич
Смерть
Неизвестно