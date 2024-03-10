Рага Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рага Григорий Пантелемонов
Мать: Рага Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1900
Дочь: Компанеец Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Рага Ефросинья Маркиановна
Рождение ребёнка
14.10.1916
Дочь: Чижевская Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Рага Ефросинья Маркиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рага Ефросинья Маркиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Рага Ефросинья Маркиановна
Смерть
Неизвестно