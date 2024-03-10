Рага Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРага Ефим Григорьевич

Рага Ефим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рага Григорий Пантелемонов

Мать: Рага Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1900

Дочь: Компанеец Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Рага Ефросинья Маркиановна

Рождение ребёнка
14.10.1916

Дочь: Чижевская Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Рага Ефросинья Маркиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Рага Ефросинья Маркиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Рага Ефросинья Маркиановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close