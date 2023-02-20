Колычёва (Милославская) Екатерина Михайловна
женский, родилась 1715
умерла 1769
МатьМилославская (Шаховская) Мария АндреевнаНеизвестно г.р.
ОтецМилославский Михаил СергеевичОколо 1682 г.р.
Супруги
Колычёв Пётр Степанович1710 г.р.
Дети
Колычёв Николай Петрович23.10.1743 г.р.
Колычёв Фёдор Петрович06.04.1746 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Бракосочетание
После 1739
Рождение ребёнка
23.10.1743
Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович
Рождение ребёнка
06.04.1746
Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович
Смерть
1769