Колычёва (Милославская) Екатерина Михайловна 1715 — найти родственников по фамилии на Familio

Колычёва (Милославская) Екатерина Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1715

умерла 1769

Мать
Милославская (Шаховская) Мария АндреевнаНеизвестно г.р.
Отец
Милославский Михаил СергеевичОколо 1682 г.р.
Супруги
Колычёв Пётр Степанович1710 г.р.
Дети
Колычёв Николай Петрович23.10.1743 г.р.
Колычёв Фёдор Петрович06.04.1746 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Милославский Михаил Сергеевич

Мать: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна

Бракосочетание
После 1739

Муж: Колычёв Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
23.10.1743

Сын: Колычёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.04.1746

Сын: Колычёв Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1747

Сын: Колычев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1748

Сын: Колычев Степан Петрович

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1749

Сын: Колычёв Михаил Петрович

Отец ребёнка: Колычёв Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1769

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