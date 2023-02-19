Милославский Михаил Сергеевич
мужской, родился Около 1682
умер Около 1726
ОтецМилославский Сергей Иванович1656 г.р.
МатьПанаева (Строганова) Анна ДаниловнаМежду 1863 и 1867 г.р.
Супруги
Милославская (Шаховская) Мария АндреевнаНеизвестно г.р.
Румянцева (Мещерская) Мария ВасильевнаОколо 1692 г.р.
Дети
Милославский Николай МихайловичПосле 1715 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Колычёва (Милославская) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна
Бракосочетание
1715
Рождение ребёнка
После 1715
Сын: Милославский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1719
Дочь: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна
Мать ребёнка: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна
Бракосочетание
1722
Смерть
Около 1726