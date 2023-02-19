Милославский Михаил Сергеевич Около 1682 — найти родственников по фамилии на Familio

Милославский Михаил Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1682

умер Около 1726

Отец
Милославский Сергей Иванович1656 г.р.
Мать
Панаева (Строганова) Анна ДаниловнаМежду 1863 и 1867 г.р.
Супруги
Милославская (Шаховская) Мария АндреевнаНеизвестно г.р.
Румянцева (Мещерская) Мария ВасильевнаОколо 1692 г.р.
Дети
Колычёва (Милославская) Екатерина Михайловна1715 г.р.
Милославский Николай МихайловичПосле 1715 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Милославский Сергей Иванович

Мать: Панаева (Строганова) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Колычёва (Милославская) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна

Бракосочетание
1715

Жена: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
После 1715

Сын: Милославский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Между 1717 и 1719

Дочь: Оболенская (Милославская) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Юсупова (Милославская) Клеопатра Михайловна

Мать ребёнка: Милославская (Шаховская) Мария Андреевна

Бракосочетание
1722

Жена: Румянцева (Мещерская) Мария Васильевна

Смерть
Около 1726

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