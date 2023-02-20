Колычёв Николай Петрович 23.10.1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колычёв Николай Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.10.1743, Москва, город федерального значения Москва

умер 03.01.1791, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Колычёв Пётр Степанович1710 г.р.
Мать
Колычёва (Милославская) Екатерина Михайловна1715 г.р.
Супруги
Колычёва (Бартенева) Прасковья АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Колычёв Венедикт НиколаевичПосле 1770 г.р.
Колычёв Павел НиколаевичПосле 1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1743

Отец: Колычёв Пётр Степанович

Мать: Колычёва (Милославская) Екатерина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колычёва (Бартенева) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
После 1770

Сын: Колычёв Венедикт Николаевич

Мать ребёнка: Колычёва (Бартенева) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
После 1775

Сын: Колычёв Павел Николаевич

Мать ребёнка: Колычёва (Бартенева) Прасковья Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Колычёв Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Колычёва (Бартенева) Прасковья Александровна

Смерть
03.01.1791
Москва, город федерального значения Москва

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