Колычёв Николай Петрович
мужской, родился 23.10.1743, Москва, город федерального значения Москва
умер 03.01.1791, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКолычёв Пётр Степанович1710 г.р.
МатьКолычёва (Милославская) Екатерина Михайловна1715 г.р.
Супруги
Колычёва (Бартенева) Прасковья АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Колычёв Венедикт НиколаевичПосле 1770 г.р.
Колычёв Павел НиколаевичПосле 1775 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1743
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1770
Сын: Колычёв Венедикт Николаевич
Мать ребёнка: Колычёва (Бартенева) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
После 1775
Мать ребёнка: Колычёва (Бартенева) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
После 1780
Мать ребёнка: Колычёва (Бартенева) Прасковья Александровна
Смерть
03.01.1791