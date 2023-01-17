Колычёв Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения23.10.1743
Дата смерти03.01.1791
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1743
Рождение ребёнка
После 1770
Сын: Колычёв Венедикт Николаевич
Мать ребёнка: Колычёва Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
После 1775
Мать ребёнка: Колычёва Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
После 1780
Мать ребёнка: Колычёва Прасковья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1791