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Колычёв Николай Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.10.1743

Дата смерти

03.01.1791

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1743

Отец: Колычёв Пётр Степанович

Мать: Колычёва Екатерина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1770

Сын: Колычёв Венедикт Николаевич

Мать ребёнка: Колычёва Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
После 1775

Сын: Колычёв Павел Николаевич

Мать ребёнка: Колычёва Прасковья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1780

Сын: Колычёв Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Колычёва Прасковья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колычёва Прасковья Александровна

Смерть
03.01.1791
Москва, город федерального значения Москва
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