Jasieńska h. Dołęga (Bajer h. Leliwa) Teresa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Bajer H. Leliwa Teodor
Мать: Bajer H. Leliwa Alojza
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Jasieński H. Dołęga Bolesław
Отец ребёнка: Jasieński H. Dołęga Leon Wojciech
Warszawa
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Daniewska H. Prus (ii) Melania
Отец ребёнка: Jasieński H. Dołęga Leon Wojciech
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно