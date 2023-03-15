Jasieńska h. Dołęga (Bajer h. Leliwa) Teresa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jasieńska h. Dołęga (Bajer h. Leliwa) Teresa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Bajer H. Leliwa Teodor

Мать: Bajer H. Leliwa Alojza

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Jasieński H. Dołęga Bolesław

Отец ребёнка: Jasieński H. Dołęga Leon Wojciech

Warszawa
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Daniewska H. Prus (ii) Melania

Отец ребёнка: Jasieński H. Dołęga Leon Wojciech

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jasieński H. Dołęga Leon Wojciech

Смерть
Неизвестно
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