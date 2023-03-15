Bajer h. Leliwa (Wronowska) Alojza
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1812
Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor
Ciernej
Рождение ребёнка
24.04.1814
Сын: Bajer H. Leliwa Aleksander
Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor
Warzynie
Рождение ребёнка
23.06.1820
Сын: Bajer H. Leliwa Władysław
Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor
Podolanach
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Wąsowicz Lucyna
Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Aniela
Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Jasieńska H. Dołęga Teresa
Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно