Bajer h. Leliwa (Wronowska) Alojza — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bajer h. Leliwa (Wronowska) Alojza

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1812

Сын: Bajer H. Leliwa Ludwik

Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor

Ciernej
Рождение ребёнка
24.04.1814

Сын: Bajer H. Leliwa Aleksander

Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor

Warzynie
Рождение ребёнка
23.06.1820

Сын: Bajer H. Leliwa Władysław

Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor

Podolanach
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Wąsowicz Lucyna

Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Aniela

Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Jasieńska H. Dołęga Teresa

Отец ребёнка: Bajer H. Leliwa Teodor

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bajer H. Leliwa Teodor

Смерть
Неизвестно
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