Bajer h. Leliwa Teodor
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Рождение ребёнка
09.09.1812
Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza
Ciernej
Рождение ребёнка
24.04.1814
Сын: Bajer H. Leliwa Aleksander
Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza
Warzynie
Рождение ребёнка
23.06.1820
Сын: Bajer H. Leliwa Władysław
Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza
Podolanach
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Wąsowicz Lucyna
Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Aniela
Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Jasieńska H. Dołęga Teresa
Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bajer H. Leliwa Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bajer H. Leliwa Alojza
Смерть
Неизвестно