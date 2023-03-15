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Bajer h. Leliwa Teodor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Bajer H. Leliwa Michał Teodor

Мать: Bajer H. Leliwa Anna

Рождение ребёнка
09.09.1812

Сын: Bajer H. Leliwa Ludwik

Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza

Ciernej
Рождение ребёнка
24.04.1814

Сын: Bajer H. Leliwa Aleksander

Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza

Warzynie
Рождение ребёнка
23.06.1820

Сын: Bajer H. Leliwa Władysław

Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza

Podolanach
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Wąsowicz Lucyna

Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Aniela

Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Jasieńska H. Dołęga Teresa

Мать ребёнка: Bajer H. Leliwa Alojza

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bajer H. Leliwa Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bajer H. Leliwa Alojza

Смерть
Неизвестно
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