Jasieński h. Dołęga Leon Wojciech — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиJasieński h. Dołęga Leon Wojciech

Jasieński h. Dołęga Leon Wojciech

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

25.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Jasieński H. Dołęga Maksymilian

Мать: Jasieńska Zuzanna

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Jasieński H. Dołęga Bolesław

Мать ребёнка: Jasieńska H. Dołęga Teresa

Warszawa
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Daniewska H. Prus (ii) Melania

Мать ребёнка: Jasieńska H. Dołęga Teresa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jasieńska H. Dołęga Teresa

Смерть
25.12.1880
Guzów
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close