Jasieński h. Dołęga Leon Wojciech
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти25.12.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Jasieński H. Dołęga Maksymilian
Мать: Jasieńska Zuzanna
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Jasieński H. Dołęga Bolesław
Мать ребёнка: Jasieńska H. Dołęga Teresa
Warszawa
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Daniewska H. Prus (ii) Melania
Мать ребёнка: Jasieńska H. Dołęga Teresa
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1880
Guzów