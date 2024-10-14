Рощин Семен Степанович
мужской, родился 02.02.1780
умер 1819
ОтецРощин Степан ВасильевичВычислено 1753 г.р.
МатьРощина Домна Ивановна1750 г.р.
Супруги
Рощина Прасковья АлександровнаВычислено 1776 г.р.
Дети
Рощин Гаврила Семенович1799 г.р.
(Рощина) Марья СеменовнаОколо 1803 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1780
Отец: Рощин Степан Васильевич
Мать: Рощина Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: (Рощина) Марья Семеновна
Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: (Рощина) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Рощин Иван Семенович
Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна
Смерть
1819