Рощин Семен Степанович 02.02.1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Рощин Семен Степанович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 02.02.1780

умер 1819

Отец
Рощин Степан ВасильевичВычислено 1753 г.р.
Мать
Рощина Домна Ивановна1750 г.р.
Супруги
Рощина Прасковья АлександровнаВычислено 1776 г.р.
Дети
Рощин Гаврила Семенович1799 г.р.
(Рощина) Марья СеменовнаОколо 1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1780

Отец: Рощин Степан Васильевич

Мать: Рощина Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина Прасковья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рощин Гаврила Семенович

Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: (Рощина) Марья Семеновна

Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: (Рощина) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Рощин Василий Семенович

Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Рощин Иван Семенович

Мать ребёнка: Рощина Прасковья Александровна

Смерть
1819

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