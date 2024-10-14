Рощина Прасковья Александровна Вычислено 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Рощина Прасковья Александровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Вычислено 1776

умерла Неизвестно

Супруги
Рощин Семен Степанович02.02.1780 г.р.
Дети
Рощин Гаврила Семенович1799 г.р.
(Рощина) Марья СеменовнаОколо 1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Семен Степанович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рощин Гаврила Семенович

Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: (Рощина) Марья Семеновна

Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: (Рощина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Рощин Василий Семенович

Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Рощин Иван Семенович

Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович

Смерть
Неизвестно

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