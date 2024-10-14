Рощина Прасковья Александровна
женский, родилась Вычислено 1776
умерла Неизвестно
Супруги
Рощин Семен Степанович02.02.1780 г.р.
Дети
Рощин Гаврила Семенович1799 г.р.
(Рощина) Марья СеменовнаОколо 1803 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: (Рощина) Марья Семеновна
Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: (Рощина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Рощин Иван Семенович
Отец ребёнка: Рощин Семен Степанович
Смерть
Неизвестно