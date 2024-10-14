Рощина Домна Ивановна
женский, родилась 1750
умерла Неизвестно
Супруги
Рощин Степан ВасильевичВычислено 1753 г.р.
Дети
Рощин Семен Степанович02.02.1780 г.р.
Рощин Петр СтепановичОколо 05.06.1781 г.р.
- СобытияСобытия
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1780
Отец ребёнка: Рощин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 05.06.1781
Отец ребёнка: Рощин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно