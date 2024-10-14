Рощина Домна Ивановна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Рощина Домна Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1750

умерла Неизвестно

Супруги
Рощин Степан ВасильевичВычислено 1753 г.р.
Дети
Рощин Семен Степанович02.02.1780 г.р.
Рощин Петр СтепановичОколо 05.06.1781 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Степан Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно

купеческая дочь

Рождение ребёнка
02.02.1780

Сын: Рощин Семен Степанович

Отец ребёнка: Рощин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Около 05.06.1781

Сын: Рощин Петр Степанович

Отец ребёнка: Рощин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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