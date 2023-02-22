Масленников Павел Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти02.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Масленников Андрей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Масленников Андрей Павлович
Мать ребёнка: Масленникова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Посконина Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Масленникова Евдокия Захаровна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1848
Причина смерти: Холера