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Масленников Павел Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

02.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Масленников Андрей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Масленников Андрей Павлович

Мать ребёнка: Масленникова Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Посконина Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Масленникова Евдокия Захаровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Евдокия Захаровна

Смерть
02.07.1848
Причина смерти: Холера
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