Масленкова Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Масленникова) Ирина Андреева
Отец ребёнка: Масленников Андрей Младший Иванов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Масленников Павел Андреев
Отец ребёнка: Масленников Андрей Младший Иванов
Смерть
Неизвестно