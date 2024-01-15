Масленкова Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленкова Анна Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Масленникова) Ирина Андреева

Отец ребёнка: Масленников Андрей Младший Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Масленников Павел Андреев

Отец ребёнка: Масленников Андрей Младший Иванов

Смерть
Неизвестно

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