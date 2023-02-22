Масленникова Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Евдокия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

18.01.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Масленников Андрей Павлович

Отец ребёнка: Масленников Павел Андреев

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Посконина Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Масленников Павел Андреев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Павел Андреев

Смерть
18.01.1848
Причина смерти: Удушье
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