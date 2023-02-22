Масленникова Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти18.01.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Масленников Андрей Павлович
Отец ребёнка: Масленников Павел Андреев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Посконина Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Масленников Павел Андреев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1848
Причина смерти: Удушье