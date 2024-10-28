Щурова (Евдокимова) Анна Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щурова (Евдокимова) Анна Ильинична

Место рождения

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Евдокимов Илья Иванович

Мать: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
27.10.1898 ст.

Муж: Щуров Пётр Иванович

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Церковь Иоанна Богослова в Глинках. Жених: Тульский неслужащий дворянин Петр Иванович Щуров православного вероисповедания, вдовъ по первом браке. - 37 лет. Невеста: Богородского уезда, Осеевской вол... Показать все
Смерть
Неизвестно

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