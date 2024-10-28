Щурова (Евдокимова) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1898 ст.
Муж: Щуров Пётр Иванович
Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Церковь Иоанна Богослова в Глинках. Жених: Тульский неслужащий дворянин Петр Иванович Щуров православного вероисповедания, вдовъ по первом браке. - 37 лет. Невеста: Богородского уезда, Осеевской вол... Показать все
Смерть
Неизвестно