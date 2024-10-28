Евдокимов Илья Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щурова (Евдокимова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Агрипина Ильинична
Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Иван Ильич
Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.11.1871
Сын: Евдокимов Александр Ильич
Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.1890
Дочь: Евдокимова Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна
Восприемники: Той же волости и деревни крестьянин Александр Димитриевич Филатов и деревни Корпусов крестьянина Алексея Александрова Шилкина жена Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1894
Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна