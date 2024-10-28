Евдокимов Илья Иванович Около 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимов Илья Иванович

Место рождения

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

Около 1845

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Евдокимов Иван

Мать: Евдокимова Аксинья Фёдоровна

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щурова (Евдокимова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Агрипина Ильинична

Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Ильич

Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
?.11.1871

Сын: Евдокимов Александр Ильич

Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.06.1890

Дочь: Евдокимова Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Восприемники: Той же волости и деревни крестьянин Александр Димитриевич Филатов и деревни Корпусов крестьянина Алексея Александрова Шилкина жена Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1894

Сын: Евдокимов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Евдокимова Параскева Дмитриевна

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область

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