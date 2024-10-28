Щуров Пётр Иванович
Место рожденияСело Машково, Машковской волости, Тульской губернии
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Машково, Машковской волости, Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
Неслужащий дворянин
Рождение ребёнка
04.06.1880 ст.
Дочь: Щурова Мария Петровна
Мать ребёнка: Щурова Варвара Тимофеевна
усадьба Пехра-Яковлевское (сейчас в черте города Балашиха)
Бракосочетание
27.10.1898 ст.
Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Церковь Иоанна Богослова в Глинках. Жених: Тульский неслужащий дворянин Петр Иванович Щуров православного вероисповедания, вдовъ по первом браке. - 37 лет. Невеста: Богородского уезда, Осеевской вол... Показать все
Смерть
Неизвестно