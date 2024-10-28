Щуров Пётр Иванович Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щуров Пётр Иванович

Место рождения

Село Машково, Машковской волости, Тульской губернии

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Машково, Машковской волости, Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щурова Варвара Тимофеевна

Дворянский титул
Неизвестно
Неслужащий дворянин
Рождение ребёнка
04.06.1880 ст.

Дочь: Щурова Мария Петровна

Мать ребёнка: Щурова Варвара Тимофеевна

усадьба Пехра-Яковлевское (сейчас в черте города Балашиха)
Бракосочетание
27.10.1898 ст.

Жена: Щурова (Евдокимова) Анна Ильинична

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Церковь Иоанна Богослова в Глинках. Жених: Тульский неслужащий дворянин Петр Иванович Щуров православного вероисповедания, вдовъ по первом браке. - 37 лет. Невеста: Богородского уезда, Осеевской вол... Показать все
Смерть
Неизвестно

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