Щурова Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смерти05.07.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щуров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1880 ст.
Дочь: Щурова Мария Петровна
Отец ребёнка: Щуров Пётр Иванович
усадьба Пехра-Яковлевское (сейчас в черте города Балашиха)
Смерть
05.07.1898 ст.
Село Глухово, Богородского уезда
В возрасте 37 лет, от паралича.