Щурова Варвара Тимофеевна Около 1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щурова Варвара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

05.07.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щуров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1880 ст.

Дочь: Щурова Мария Петровна

Отец ребёнка: Щуров Пётр Иванович

усадьба Пехра-Яковлевское (сейчас в черте города Балашиха)
Смерть
05.07.1898 ст.
Село Глухово, Богородского уезда
В возрасте 37 лет, от паралича.

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