Евдокимова Параскева Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щурова (Евдокимова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Агрипина Ильинична

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Ильич

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
?.11.1871

Сын: Евдокимов Александр Ильич

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.06.1890

Дочь: Евдокимова Ефросинья Ильинична

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Восприемники: Той же волости и деревни крестьянин Александр Димитриевич Филатов и деревни Корпусов крестьянина Алексея Александрова Шилкина жена Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1894

Сын: Евдокимов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович

Корпуса, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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