Евдокимова Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щурова (Евдокимова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Агрипина Ильинична
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Иван Ильич
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1871
Сын: Евдокимов Александр Ильич
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1890
Дочь: Евдокимова Ефросинья Ильинична
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович
Восприемники: Той же волости и деревни крестьянин Александр Димитриевич Филатов и деревни Корпусов крестьянина Алексея Александрова Шилкина жена Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1894
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно