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кн. Трубецкой Юрий Петрович

Место рождения

Poland

Дата рождения

1630

Дата смерти

12.07.1679

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: ​Трубецкій​ Петръ Вигундовичъ

Мать: кн. Трубецкая (кн. Друцкая-Соколинская) Эльжбета

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1657

Жена: Трубецкая (Голицына) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1668

Сын: Трубецкой Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Ирина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.07.1679
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Троице-Сергиева лавра

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