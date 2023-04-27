кн. Трубецкой Юрий Петрович
Место рожденияPoland
Дата рождения1630
Дата смерти12.07.1679
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1657
Рождение ребёнка
20.04.1668
Мать ребёнка: Трубецкая (Голицына) Ирина Васильевна
Смерть
12.07.1679
Похороны
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Троице-Сергиева лавра