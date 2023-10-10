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​Трубецкій​ Петръ Вигундовичъ

Место рождения

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1602

Дата смерти

1644

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1602

Отец: Трубецкий ​Вигунд​ Никитич

Мать: Кн. Трубецкая N Михайловна

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Около 1629

Жена: Кн. Трубецкая Эльжбета

Рождение ребёнка
1630

Сын: Кн. Трубецкой Юрий Петрович

Мать ребёнка: Кн. Трубецкая Эльжбета

Poland
Работа или профессия
Неизвестно
podkomorzy & Marshal of Starodub Pol-Lith Comm., Chamberlain of Polish court
Смерть
1644
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