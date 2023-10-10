Трубецкій Петръ Вигундовичъ
Место рождения
Дата рождения1602
Дата смерти1644
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1602
Бракосочетание
Около 1629
Жена: Кн. Трубецкая Эльжбета
Рождение ребёнка
1630
Сын: Кн. Трубецкой Юрий Петрович
Мать ребёнка: Кн. Трубецкая Эльжбета
Poland
Работа или профессия
Неизвестно
podkomorzy & Marshal of Starodub Pol-Lith Comm., Chamberlain of Polish court
Смерть
1644