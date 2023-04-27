кн. Трубецкая (кн. Друцкая-Соколинская) Эльжбета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смерти1663
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Ks. Drucki-Sokoliński H. Druck Jan
Мать: Drucka Sofia
Бракосочетание
Около 1629
Рождение ребёнка
1630
Сын: Кн. Трубецкой Юрий Петрович
Отец ребёнка: трубецкій Петръ Вигундовичъ
Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1663