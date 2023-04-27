кн. Трубецкая (кн. Друцкая-Соколинская) Эльжбета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Трубецкая (кн. Друцкая-Соколинская) Эльжбета

кн. Трубецкая (кн. Друцкая-Соколинская) Эльжбета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

1663

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Ks. Drucki-Sokoliński H. Druck Jan

Мать: Drucka Sofia

Бракосочетание
Около 1629

Муж: ​трубецкій​ Петръ Вигундовичъ

Рождение ребёнка
1630

Сын: Кн. Трубецкой Юрий Петрович

Отец ребёнка: ​трубецкій​ Петръ Вигундовичъ

Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1663
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