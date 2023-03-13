Коликовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Коликовъ Федосей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Алаторцева Василиса
Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коликовъ Андрей
Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Коликовъ Лаврентий
Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно