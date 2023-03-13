Коликовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коликовъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Коликовъ Федосей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Алаторцева Василиса

Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Коликовъ Андрей

Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Коликовъ Лаврентий

Мать ребёнка: Коликова Дарья Дементьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коликова Дарья Дементьева

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