Алаторцева (Коликова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаторцева (Коликова) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Коликовъ Василий

Мать: Коликова Дарья Дементьева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Алаторцевъ Александръ

Отец ребёнка: Алаторцевъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Алаторцевъ Федоръ

Отец ребёнка: Алаторцевъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Алаторцевъ Артемий

Отец ребёнка: Алаторцевъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Алаторцевъ Петръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаторцевъ Петръ

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