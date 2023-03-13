Алаторцева (Коликова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Коликовъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Алаторцевъ Петръ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Алаторцевъ Федоръ
Отец ребёнка: Алаторцевъ Петръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Алаторцевъ Артемий
Отец ребёнка: Алаторцевъ Петръ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Алаторцевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алаторцевъ Петръ