Коликова Дарья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Алаторцева Василиса
Отец ребёнка: Коликовъ Василий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коликовъ Андрей
Отец ребёнка: Коликовъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Коликовъ Василий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Коликовъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Коликовъ Лаврентий
Отец ребёнка: Коликовъ Василий
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коликовъ Василий