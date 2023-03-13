Коликова Дарья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коликова Дарья Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Алаторцева Василиса

Отец ребёнка: Коликовъ Василий

Рождение ребёнка
1764

Сын: Коликовъ Андрей

Отец ребёнка: Коликовъ Василий

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Коликовъ Василий

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Коликовъ Василий

Рождение ребёнка
1781

Сын: Коликовъ Лаврентий

Отец ребёнка: Коликовъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коликовъ Василий

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