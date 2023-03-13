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(Коликова) Пелагея
(Коликова) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Пол
Женский
Отец
Коликовъ Василий
1741 г.р.
Мать
Коликова Дарья Дементьева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Коликовъ Василий
Мать:
Коликова Дарья Дементьева
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