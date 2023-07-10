Симанов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симанова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
11.05.1829 ст.
Дочь: Симанова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Симанова Анна Яковлевна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №87. С. 894.
Рождение ребёнка
01.05.1830 ст.
Сын: Симанов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Симанова Анна Яковлевна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №74. С. 835.
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Катаева (Симанова) Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Симанова Анна Яковлевна
Белошейки, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно