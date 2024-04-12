Катаева (Симанова) Евфимия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
23.10.1863 ст.
Муж: Катаев Иван Иванович
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
40. 23 октября 1863 г. в селе Ильинском поженились Филатовской волости деревни Семиной крестьянин Иван Иванов Катаев, 41 года, православный, вторым браком, и девица той же волости деревни Белошейкиной... Показать все
Смерть
Неизвестно