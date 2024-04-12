Катаева (Симанова) Евфимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева (Симанова) Евфимия Григорьевна

Место рождения

Белошейки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Симанов Григорий Васильевич

Мать: Симанова Анна Яковлевна

Белошейки, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
23.10.1863 ст.

Муж: Катаев Иван Иванович

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
40. 23 октября 1863 г. в селе Ильинском поженились Филатовской волости деревни Семиной крестьянин Иван Иванов Катаев, 41 года, православный, вторым браком, и девица той же волости деревни Белошейкиной... Показать все
Смерть
Неизвестно
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