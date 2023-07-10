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Симанова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симанов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
11.05.1829 ст.

Дочь: Симанова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Симанов Григорий Васильевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №87. С. 894.
Рождение ребёнка
01.05.1830 ст.

Сын: Симанов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Симанов Григорий Васильевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1830 г. / Раздел "О родившихся", №74. С. 835.
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Катаева (Симанова) Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Симанов Григорий Васильевич

Белошейки, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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