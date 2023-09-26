Лохов Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Лохов Дмитрий Васильевич
Мать: Лохова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лохова Валерия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лохова Валерия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
военный врач, врач
Смерть
Около 1958