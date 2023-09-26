Лохов Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохов Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Лохов Дмитрий Васильевич

Мать: Лохова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лохова Валерия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лохова Валерия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
военный врач, врач
Смерть
Около 1958
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