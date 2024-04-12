Лохова (Максимова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохова (Максимова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.09.1865 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1865 ст.

Отец: Максимов Иван Максимович

Мать: Максимова Лукерия Ермиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: Скрягина Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Темирова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лохов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1894

Дочь: Полканова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Смоленское кл.
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