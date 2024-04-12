Лохова (Максимова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.09.1865 ст.
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1865 ст.
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: Скрягина Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Темирова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1894
Дочь: Полканова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1936
Похороны
Неизвестно
Смоленское кл.