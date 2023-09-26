Лохова (Истомина) Валерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛохова (Истомина) Валерия Александровна

Лохова (Истомина) Валерия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close