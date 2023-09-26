Лохова (Истомина) Валерия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лохов Дмитрий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург