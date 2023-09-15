Лохов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1863
Дата смерти21.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1863
Крещение
16.05.1863
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: Скрягина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Лохова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Темирова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лохова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Лохова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1894
Дочь: Полканова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Лохова Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
21.04.1902
Похороны
24.04.1902
Смоленское кладбище