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Лохов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.05.1863

Дата смерти

21.04.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1863

Отец: Лохов Василий Андреевич

Мать: Лохова Синклитикия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
16.05.1863
Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: Скрягина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Лохова Пелагея Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Темирова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лохова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лохов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лохова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1894

Дочь: Полканова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Лохова Пелагея Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
21.04.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
24.04.1902
Смоленское кладбище
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