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Дубовик Даниил Иванович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Дубовик Иван Неизвестно

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Епистимия Даниловна

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Фёдоровна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Дубовик Степан Данилович

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Фёдоровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чепега Агафья Даниловна

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Фёдоровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1914
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Игнатий Данилович

Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Фёдоровна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Евдокия Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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