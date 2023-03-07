Дубовик Даниил Иванович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Дубовик Иван Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Епистимия Даниловна
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.08.1893
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Фёдоровна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чепега Агафья Даниловна
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Фёдоровна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1914
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Дубовик Игнатий Данилович
Мать ребёнка: Дубовик Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно