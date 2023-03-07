Чепега (Дубовик) Агафья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепега (Дубовик) Агафья Даниловна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Дубовик Даниил Иванович

Мать: Дубовик Евдокия Фёдоровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1914
Бракосочетание
31.01.1914

Муж: Чепега Евгений Иванович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1914
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Малое Устье, Чернігівська область
с.Малое Устье
Смерть
Неизвестно
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