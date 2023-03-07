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Чепега Евгений Иванович

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Место рождения

Малое Устье, Чернігівська область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Устье, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1914

Жена: Чепега Агафья Даниловна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1914
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник
Место жительства
Неизвестно
Малое Устье, Чернігівська область
с.Малое Устье
Смерть
Неизвестно
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