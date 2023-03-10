Дубовик (Неизвестно) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Дубовик Даниил Иванович

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Даниил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Дубовик) Епистимия Даниловна

Отец ребёнка: Дубовик Даниил Иванович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Дубовик Степан Данилович

Отец ребёнка: Дубовик Даниил Иванович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чепега (Дубовик) Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Дубовик Даниил Иванович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1914
Смерть
Неизвестно

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