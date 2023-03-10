Дубовик (Неизвестно) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Дубовик Игнатий Данилович
Отец ребёнка: Дубовик Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Дубовик) Епистимия Даниловна
Отец ребёнка: Дубовик Даниил Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1893
Отец ребёнка: Дубовик Даниил Иванович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чепега (Дубовик) Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Дубовик Даниил Иванович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1914
Смерть
Неизвестно