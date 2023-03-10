Дубовик Степан Данилович
Место рождения
Дата рождения06.08.1893
Дата смерти19.11.1916
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1893
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
07.08.1893
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Смерть
19.11.1916
Причина смерти: убит