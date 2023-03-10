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Дубовик Степан Данилович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

06.08.1893

Дата смерти

19.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1893

Отец: Дубовик Даниил Иванович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Евдокия Фёдоровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
07.08.1893
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Смерть
19.11.1916
Причина смерти: убит

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