Парфенова (Голубина) Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения12.07.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1917
Отец: Голубин Яков
Мать: Голубина Ульяна
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Пяткова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Трошечкина Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
15.07.1940
Дочь: Мантешина Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
17.11.1943
Сын: Парфенов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Парфенов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
13.10.1951
Сын: Парфенов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев
Смерть
Неизвестно
Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область