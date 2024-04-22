Парфенова (Голубина) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Голубина) Мария Яковлева

Место рождения

Николаевка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

12.07.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1917

Отец: Голубин Яков

Мать: Голубина Ульяна

Николаевка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Парфенов Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Пяткова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Трошечкина Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.07.1940

Дочь: Мантешина Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.11.1943

Сын: Парфенов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Парфенов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1951

Сын: Парфенов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Парфенов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Парфенов Дмитрий Андреев

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
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