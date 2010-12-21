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Парфенов Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

17.11.1943

Дата смерти

21.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1943

Отец: Парфенов Дмитрий Андреев

Мать: Парфенова Мария Яковлева

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Викторовна

Мать ребёнка: Парфенова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Зоя Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
21.12.2010
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти - рак
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