Парфенов Виктор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1943
Дата смерти21.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1943
Отец: Парфенов Дмитрий Андреев
Мать: Парфенова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Викторовна
Мать ребёнка: Парфенова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парфенова Зоя Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.2010
Причина смерти - рак