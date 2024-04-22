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Парфенов Петр Дмитриевич

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Место рождения

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Парфенов Дмитрий Андреев

Мать: Парфенова Мария Яковлева

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфенов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
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