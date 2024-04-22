Парфенов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1955
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Парфенов Дмитрий Андреев
Мать: Парфенова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Парфенова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парфенова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область