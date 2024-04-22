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Парфенов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

13.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1951

Отец: Парфенов Дмитрий Андреев

Мать: Парфенова Мария Яковлева

Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.01.1978

Сын: Парфенов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Парфенова Клавдия

Рождение ребёнка
04.04.1981

Сын: Парфенов Олег Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майбунова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Клавдия

Место жительства
Неизвестно
Сергеевка, Калачинский муниципальный район, Омская область
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