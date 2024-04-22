Парфенов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1951
Отец: Парфенов Дмитрий Андреев
Мать: Парфенова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
02.01.1978
Сын: Парфенов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Парфенова Клавдия
Рождение ребёнка
04.04.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майбунова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парфенова Клавдия
Место жительства
Неизвестно