Лаврентий Антонович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти10.04.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Антон Фролович
Мать: Анастасия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ефросинья Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1871
Сын: Нил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Гликерия Герасимовна
Рождение ребёнка
06.05.1874
Дочь: Ирина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Гликерия Герасимовна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Матрёна Леонтьевна
Мать ребёнка: Гликерия Герасимовна
Рождение ребёнка
07.01.1879
Сын: Георгий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Гликерия Герасимовна
Бракосочетание
До 1880
Жена: Гликерия Герасимовна
Рождение ребёнка
?.12.1881
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.04.1893