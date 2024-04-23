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Лаврентий Антонович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

10.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Антон Фролович

Мать: Анастасия Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ефросинья Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1871

Сын: Нил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Гликерия Герасимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1874

Дочь: Ирина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Гликерия Герасимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Матрёна Леонтьевна

Мать ребёнка: Гликерия Герасимовна

Рождение ребёнка
07.01.1879

Сын: Георгий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Гликерия Герасимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
До 1880

Жена: Гликерия Герасимовна

Рождение ребёнка
?.12.1881

Сын: Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
10.04.1893

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