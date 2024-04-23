Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Степан Трофимович
Мать: Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Фролович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Антон Фролович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Василий Антонович
Отец ребёнка: Антон Фролович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Антон Фролович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лаврентий Антонович
Отец ребёнка: Антон Фролович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Артемий Антонович
Отец ребёнка: Антон Фролович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Фролович