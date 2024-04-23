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Анастасия Степановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Степан Трофимович

Мать: Матрёна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Фролович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Антон Фролович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Василий Антонович

Отец ребёнка: Антон Фролович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Антон Фролович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лаврентий Антонович

Отец ребёнка: Антон Фролович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Артемий Антонович

Отец ребёнка: Антон Фролович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Фролович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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