Матрёна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Лаврентий Антонович
Мать: Гликерия Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафий Богданович
Рождение ребёнка
27.03.1910
Дочь: Феодосья Евстафьевна
Отец ребёнка: Евстафий Богданович
Рождение ребёнка
17.04.1912
Сын: Иван Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Богданович
Рождение ребёнка
07.06.1914
Сын: Фёдор Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Богданович
Рождение ребёнка
11.06.1916
Сын: Пётр Евстафиевич
Отец ребёнка: Евстафий Богданович