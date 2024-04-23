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Матрёна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лаврентий Антонович

Мать: Гликерия Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафий Богданович

Рождение ребёнка
27.03.1910

Дочь: Феодосья Евстафьевна

Отец ребёнка: Евстафий Богданович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.04.1912

Сын: Иван Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Богданович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Фёдор Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Богданович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1916

Сын: Пётр Евстафиевич

Отец ребёнка: Евстафий Богданович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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