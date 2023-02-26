Мусикаева Параскева Венедиктова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Венедикт Григорьев
Мать: Ефимия Фролова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Леоничева Анисья Семёнова
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Неучева Любовь Семёнова
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов
Рождение ребёнка
26.10.1900
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Мосякаев Александр Семёнов
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно