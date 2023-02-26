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Мусикаева Параскева Венедиктова

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Венедикт Григорьев

Мать: Ефимия Фролова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Леоничева Анисья Семёнова

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мусикаев Николай Семёнов

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Неучева Любовь Семёнова

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.10.1900

Сын: Мосякаев Козьма Семёнов

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Мосякаев Александр Семёнов

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов

Смерть
Неизвестно
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