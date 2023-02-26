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Венедикт Григорьев

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: Фирсяков Григорий Филипов

Мать: Фирсякова Анна Михайлова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Лукьян Венедиктов

Мать ребёнка: Ефимия Фролова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1862

Сын: Дмитрий Венедиктов

Мать ребёнка: Ефимия Фролова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1864

Сын: Кирсанов Михаил Венедиктов

Мать ребёнка: Ефимия Фролова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Дмитрий мл.

Мать ребёнка: Ефимия Фролова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мусикаева Параскева Венедиктова

Мать ребёнка: Ефимия Фролова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1869

Дочь: Матрона Венедиктова

Мать ребёнка: Ефимия Фролова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Кирсанов Иван Венедиктов

Мать ребёнка: Ефимия Фролова

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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