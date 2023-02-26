Венедикт Григорьев
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Лукьян Венедиктов
Мать ребёнка: Ефимия Фролова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1862
Сын: Дмитрий Венедиктов
Мать ребёнка: Ефимия Фролова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1864
Сын: Кирсанов Михаил Венедиктов
Мать ребёнка: Ефимия Фролова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Дмитрий мл.
Мать ребёнка: Ефимия Фролова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мусикаева Параскева Венедиктова
Мать ребёнка: Ефимия Фролова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1869
Дочь: Матрона Венедиктова
Мать ребёнка: Ефимия Фролова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1874
Мать ребёнка: Ефимия Фролова
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно